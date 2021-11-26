«Золотой мяч»: Холанд – 11-й, Лукаку – 12-й, Стерлинг – 15-й, Неймар – 16-й, Суарес – 17-й, Кьер – 18-й

Стало известно, какие футболисты заняли места с 10-го по 19-е в голосовании на «Золотой мяч».
Церемония вручения приза начнется в 22:30 по московскому времени, ее трансляцию можно будет посмотреть на Sports.ru.
11. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд / Норвегия);
12. Ромелу Лукаку («Челси» / Бельгия);
13. Джорджо Кьеллини («Ювентус» / Италия);
14. Леонардо Бонуччи («Ювентус» / Италия);
15. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити» / Англия);
16. Неймар («ПСЖ» / Бразилия);
17. Луис Суарес («Атлетико» / Уругвай);
18. Симон Кьер («Милан» / Дания);
19. Мэйсон Маунт («Челси» / Англия).
Марез – 20-й в голосовании на «Золотой мяч». Бруну и Лаутаро разделили 21-е место, Кейн – 23-й, Педри – 24-й