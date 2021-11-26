«Золотой мяч»: Холанд – 11-й, Лукаку – 12-й, Стерлинг – 15-й, Неймар – 16-й, Суарес – 17-й, Кьер – 18-й

Стало известно, какие футболисты заняли места с 10-го по 19-е в голосовании на «Золотой мяч».

Церемония вручения приза начнется в 22:30 по московскому времени, ее трансляцию можно будет посмотреть на Sports.ru.

11. Эрлинг Холанд («Боруссия» / Норвегия);

12. Ромелу Лукаку («Челси» / Бельгия);

13. Джорджо Кьеллини ( / Италия);

14. Леонардо Бонуччи («Ювентус» / Италия);

15. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити» / Англия);

16. Неймар («ПСЖ» / Бразилия);

17. («Атлетико» / Уругвай);

18. Симон Кьер ( / Дания);

19. Мэйсон Маунт ( / Англия).

Марез – 20-й в голосовании на «Золотой мяч». Бруну и Лаутаро разделили 21-е место, Кейн – 23-й, Педри – 24-й