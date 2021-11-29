«Зенит» – 12-й в рейтинге крупнейших компаний спортивного бизнеса в России, «Динамо» – 21-е, «Спартак» – 24-й

Sports.ru и агентство спортивного маркетинга Fever Pitch составили рейтинг крупнейших компаний спортивного бизнеса в России.

В топ-50 вошли 7 клубов РПЛ.

12-е место занял с выручкой 11,791 млрд рублей, 21-е – (6,042 млрд), стал 22-м (5,423 млрд), – 24-м (4,877 млрд), «Рубин» на 34-м месте (2,880 млрд), – на 35-м (2,770 млрд), а «Ростов» – 36-й (2,544 млрд).

Кроме того, на 30-м месте расположился Российский футбольный союз (3,735 млрд рублей).

При составлении рейтинга ключевым показателем для ранжирования компаний стала выручка. В основу легли финансовые результаты за 2020 год.

Sports-100: Рейтинг крупнейших компаний спортивного бизнеса в России