«Зенит» – 12-й в рейтинге крупнейших компаний спортивного бизнеса в России, «Динамо» – 21-е, «Спартак» – 24-й

Sports.ru и агентство спортивного маркетинга Fever Pitch составили рейтинг крупнейших компаний спортивного бизнеса в России.
В топ-50 вошли 7 клубов РПЛ.
12-е место занял «Зенит» с выручкой 11,791 млрд рублей, 21-е – «Динамо» (6,042 млрд), «Локомотив» стал 22-м (5,423 млрд), «Спартак» – 24-м (4,877 млрд), «Рубин» на 34-м месте (2,880 млрд), ЦСКА – на 35-м (2,770 млрд), а «Ростов» – 36-й (2,544 млрд).
Кроме того, на 30-м месте расположился Российский футбольный союз (3,735 млрд рублей).
При составлении рейтинга ключевым показателем для ранжирования компаний стала выручка. В основу легли финансовые результаты за 2020 год.
Sports-100: Рейтинг крупнейших компаний спортивного бизнеса в России