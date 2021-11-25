Кэррик про 1:1 с «Челси»: «Я разочарован, «МЮ» вел, но упустил победу»

Майкл Кэррик, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», подвел итоги матча 13-го тура АПЛ с «Челси» (1:1).
«Я разочарован, честно говоря. Когда ты ведешь, но упускаешь победу в таком матче, всегда разочаровываешься.
Я горжусь футболистами за то, как мы провели эту неделю. Мы в непростой ситуации, но постарались добиться максимума. Но все равно осталось горьковатое послевкусие. Мы приехали за победой. Поэтому, не стану врать, я немного раздосадован.
Я не думаю, что судья должен был ставить пенальти в наши ворота.
У «Челси» было много ударов, Де Хеа два раза выручил нас – мы это и ожидали перед матчем. В остальном мы чувствовали себя достаточно комфортно.
Конечно, мы хотим выступать лучше. Но я думаю, что мы хорошо оборонялись, винить ребят не за что.
Покидать этот стадион, ощущая разочарование из-за того, что для успеха не хватило немного, – это хороший знак», – заявил Кэррик в эфире Sky Sports.
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