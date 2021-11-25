У Роналду 0 очков, 5 ударов и 3 желтые карточки в матчах с «Челси», «Сити» и «Ливерпулем» в этой АПЛ

сыграл вничью с (1:1) в 13-м туре .

Форвард манкунианцев вышел на поле на 64-й минуте, но результативными действиями не отметился.

Также он ни разу не пробил по воротам, не совершил ни одной обводки, отдал 5 пасов (все точно) и получил желтую карточку.

Нет у него результативных действий и в играх с другими клубами, вошедшими в топ-4 АПЛ по итогам прошлого сезона. В матче с «Манчестер Сити» (0:2) 6 ноября он пробил по воротам лишь раз, а также получил желтую карточку.

В игре против (0:5) 24 октября португалец тоже был предупрежден судьей, а вот голами или голевыми пасами не отметился. В тот день у него было 4 удара по воротам соперника.

Подробно со статистикой 36-летнего Роналду можно ознакомиться здесь.