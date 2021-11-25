На базе «МЮ» по просьбе Рангника установят часы для отработки прессинга. В его штаб может войти Корнетка

, который в скором времени возглавит , планирует внести изменения в тренировочный процесс команды.

По данным The Telegraph, немец сконцентрируется на переходе к игре с высокой интенсивностью. Для этого на базе «МЮ» установят специальные часы – их изготовят на заказ. Они будут вести обратный отсчет при отработке прессинга. Рангник будет внедрять для игроков «правило восьми секунд», которым он пользовался и раньше – например, в «РБ Лейпциг».

Основное требование Рангника – команда должна возвращать владение через 8 секунд после потери. Вернув себе мяч, футболисты должны доводить атаку до удара за 10 секунд.

Часы работают так, чтобы игроки слышали их тиканье. Рангник считает, что это повышает интенсивность тренировок и помогает добиваться результата в течение нескольких недель.

Рангнику уже предоставили записи последних тренировок «МЮ» при Оле-Гуннаре Сульшере, чтобы он смог познакомиться с составом и изучить действия игроков.

В штаб Рангника войдет небольшое число тренеров. В частности, вероятно, с ним будет работать видеоаналитик Ларс Корнетка, с которым он сотрудничал в «Лейпциге», «Шальке» и «Хоффенхайме». Ральф оценит полномочия тренеров «МЮ», входивших в штаб Сульшера, уже после того, как возглавит команду.

Отметим, что ранее появлялись сведения о том, что Корнетка заменит Рангника во главе спортивного блока «Локомотива».