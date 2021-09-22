Мнение Рангника учтут при выборе нового тренера «МЮ». Аморим из «Спортинга» – один из вариантов

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия Ральф Рангник Рубен Аморим Футбол

Ральф Рангник в скором времени станет временным тренером «Манчестер Юнайтед».

По данным The Telegraph, мнение немецкого специалиста будет учитываться при выборе нового тренера для «МЮ» летом. Не исключено, что Рангник продолжит работать с командой, если добьется высоких результатов.

Ральф в первую очередь считает себя именно тренером и хочет работать в АПЛ, но сейчас «Манчестер Юнайтед» намерен назначить другого тренера летом.

Один из вариантов, рассматриваемых в «МЮ», – тренер «Спортинга» Рубен Аморим. В прошлом сезоне 36-летний специалист привел клуб к первой победе в чемпионате Португалии за 19 лет. Его команды агрессивно действуют в прессинге, и это нравится Рангнику.

Аморима считают одним из самых ярких представителей нового поколения тренеров. В его контракте со «Спортингом» прописаны отступные в размере 20 млн евро.

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