Мнение Рангника учтут при выборе нового тренера «МЮ». Аморим из «Спортинга» – один из вариантов

Ральф Рангник в скором времени станет временным тренером «Манчестер Юнайтед».
По данным The Telegraph, мнение немецкого специалиста будет учитываться при выборе нового тренера для «МЮ» летом. Не исключено, что Рангник продолжит работать с командой, если добьется высоких результатов.
Ральф в первую очередь считает себя именно тренером и хочет работать в АПЛ, но сейчас «Манчестер Юнайтед» намерен назначить другого тренера летом.
Один из вариантов, рассматриваемых в «МЮ», – тренер «Спортинга» Рубен Аморим. В прошлом сезоне 36-летний специалист привел клуб к первой победе в чемпионате Португалии за 19 лет. Его команды агрессивно действуют в прессинге, и это нравится Рангнику.
Аморима считают одним из самых ярких представителей нового поколения тренеров. В его контракте со «Спортингом» прописаны отступные в размере 20 млн евро.