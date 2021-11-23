«МЮ» пригласит тен Хага, если не договорится с Почеттино летом. «Аякс» не станет возражать

намерен назначить нового главного тренера летом.

Английский клуб договорился с о контракте на 6 месяцев. Летом «МЮ» планирует пригласить , который сейчас работает с . Если договориться о переходе аргентинца не удастся, «Юнайтед» обратится к тренеру Эрику тен Хагу.

51-летний специалист заинтересован в работе с «Манчестер Юнайтед», а «Аякс» не станет препятствовать, если тен Хаг захочет уйти в конце сезона, хотя срок действующего контракта тренера с клубом рассчитан до 2023 года.

На данный момент приоритетным вариантом для «МЮ» является Почеттино, но об интересе к тен Хагу клуб уже сообщил «Аяксу». Кандидатуру тренера «Лестера» Брендана Роджерса тоже рассмотрят.

Между «МЮ» и «Аяксом» хорошие отношения – в частности, Эдвин ван дер Сар, занимающий пост гендиректора «Аякса», сыграл ключевую роль в трансфере Донни ван де Бека в манчестерский клуб.