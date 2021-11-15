Отец Кудряшова про автогол: «Федор никогда не валялся на поляне, привык бороться до конца. Задним числом у нас все умные»

Василий Кудряшов, отец защитника и сборной России Федора Кудряшова, высказался об автоголе сына в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

– Есть мнение, что Федору нужно было лежать и тянуть время, почувствовав боль в ноге. Счет же нас устраивал…

– У разных игроков разное отношение к этому моменту. Мне кажется, Федор за всю свою игровую карьеру не позволял себе просто валяться на поляне. Он привык бороться до конца, поэтому мысли лежать и тянуть время у него даже не возникло. И это мнение, про которое вы сказали, появилось уже после матча. Кто мог предположить такое? Ведь есть и другие защитники, они вполне могли подстраховать. А задним числом у нас все умные. Кроме того, хорваты быстро ввели мяч из аута, и в итоге случилось то, что случилось.

– Что вы сказали сыну в первую очередь?

– Матч еще не закончился, но я ему уже отправил сообщение. Написал: «Да, Федор, все случается, бывают в футболе всякие моменты. Не надо корить себя за этот гол». До конца игры оставалось 10 минут, но я уже оставил сообщение, чтобы он его прочитал, когда включит телефон. Потому что я знаю, как он всегда переживает такие моменты.

– Сильно?

– Может быть, с опытом он стал все-таки поспокойнее. Но первые годы и в дубле «Спартака», и в командах РПЛ он очень переживал ошибки.

Настя, его жена, всегда подтверждала: после досадных поражений Федор уходил в себя и никто в семье не мог его разговорить. Только на детей он мог положительно реагировать.

– Думаете, после этого автогола не будет таких переживаний?

– Знаю, что после матча он подошел к Карпину и попросил прощения за этот мяч, извинившись за ошибку. Карпин вроде бы все принял, сказав, что это футбол, – сказал Кудряшов-старший.

Кудряшову прилетели десятки оскорблений за автогол. И настойчивая просьба вернуть деньги за ставку

Фото дня: Федор Кудряшов после автогола. А что вы чувствовали в этот момент?