Ловрен об автоголе Кудряшова: «Возможно, ему следовало упасть на поле. Но он повел себя как честный парень»

Защитник и сборной Деян Ловрен поделился мнением об автоголе защитника сборной России Федора Кудряшова, принесшем Хорватии победу в матче отбора ЧМ-2022.

– Хорватия владела большим преимуществом, но никак не могла забить. Это заставляло нервничать?

– Нам сложно давалась игра. Особенно непросто стало после того, как начался сумасшедший ливень. Мы, конечно, не паниковали, но понимали, что под таким дождем забить будет тяжелее. Такие погодные условия дали дополнительное преимущество сборной России. Но нам все же удалось победить.

– Что скажете об автоголе Кудряшова?

– Я видел момент, когда он держался за мышцу и говорил что-то про травму, а спустя всего минуту случился этот автогол. Я ему сочувствую.

Возможно, в первом случае Кудряшову следовало упасть на поле, и это было бы тактически правильно для команды. Но он повел себя как честный парень, – сказал Ловрен.