Ирина Казакевич: «Кудряшов считается злодеем № 1 в нашей стране. Все забывают о человечности, что мы все люди и нам свойственно ошибаться»

Российская биатлонистка прокомментировала попадание в состав команды на первый этап Кубка мира.

В контрольных гонках женской сборной Казакевич заняла 15-е место в спринте и 10-е в масс-старте, но все же была включена в состав команды на КМ.

— В связи с этим решением ваша фамилия будет часто фигурировать в СМИ.

— Это всегда было так. Взять, допустим, прошлый сезон. Почему-то все чего-то ждут от тебя, все, наверное, забыли, что Казакевич совсем недавно начала выступать в сборной.

Я же никогда не была молодой и перспективной юниоркой. Все забыли, что я — оп и стала взрослой женщиной. Это мы между собой так смеемся.

Когда все от тебя ждут результат, когда ты к этому не готов головой, то с этим справиться тяжело. Я готова к этому (к негативу). Вижу заголовки: Казакевич стала худшей, но ее взяли в команду потому ее тренер — Шашилов». Ожидаемо. Моя любая осечка заставит людей говорить это, они будут тыкать носом.

В нашей стране, наверное, это считается нормальным. , случайно забивший гол в свои ворота, считается злодеем № 1 в нашей стране, который похоронил команду. Все забывают о человечности, никто не помнит, что мы все люди и нам свойственно ошибаться. Топить и гнобить человека — это самое низкое, что может быть.

— Может быть, во избежание негатива легче было попасть на Кубок мира через месяц?

— У меня есть уверенность, что я проделала хорошую работу и понимание того, что у меня должен быть прирост в плане техники, передвижения по трассе. Это можно сравнивать только в соревнованиях. Нужно побольше заниматься тренировками, самосовершенствованием. Неважно, были ли у меня какие-то ошибки, важно, что ощущения сейчас такие.

Я также не могу сказать, что я ничего не делала всю подготовку, а сейчас собиралась проехать на коне. Нет, в данном случае это не про меня. Если результата не будет, все хорошо — я отойду в сторону. После первого этапа уже окончательно поймем, что наработали, – сказала Казакевич.

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