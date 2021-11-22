Руди Гарсия – кандидат на пост тренера «МЮ». Он не фаворит, но боссы клуба общались с ним

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция Руди Гарсия Футбол

Экс-тренер «Лиона» Руди Гарсия привлек внимание «Манчестер Юнайтед».

По данным L’Équipe, руководство «МЮ» общалось с французским специалистом. Клуб ищет тренера, который сможет руководить командой до конца сезона.

Гарсия прекрасно владеет английским языком, что является важным моментом для руководства «Юнайтед».

Однако 57-летний специалист не является фаворитом на пост тренера «МЮ». Также клуб обращался к Люсьену Фавру, Эрнесто Вальверде, Пауло Фонсеке и Ральфу Рангнику.

Ранее Гарсия тренировал «Лион», «Марсель», «Рому» и «Лилль». Он покинул «Лион» в конце сезона-2020/21, так как клуб занял 4-е место в Лиге 1 и не попал в Лигу чемпионов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные