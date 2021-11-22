Руди Гарсия – кандидат на пост тренера «МЮ». Он не фаворит, но боссы клуба общались с ним

Экс-тренер «Лиона» привлек внимание .

По данным L’Équipe, руководство «МЮ» общалось с французским специалистом. Клуб ищет тренера, который сможет руководить командой до конца сезона.

Гарсия прекрасно владеет английским языком, что является важным моментом для руководства «Юнайтед».

Однако 57-летний специалист не является фаворитом на пост тренера «МЮ». Также клуб обращался к Люсьену Фавру, Эрнесто Вальверде, Пауло Фонсеке и Ральфу Рангнику.

Ранее Гарсия тренировал «Лион», «Марсель», «Рому» и «Лилль». Он покинул «Лион» в конце сезона-2020/21, так как клуб занял 4-е место в Лиге 1 и не попал в Лигу чемпионов.