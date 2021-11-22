«МЮ» уверен, что назначит Почеттино. «ПСЖ» требует 10 млн фунтов компенсации (MEN)

Главный тренер «ПСЖ» может возглавить после отставки Оле-Гуннара Сульшера.

По данным Manchester Evening News, манчестерский клуб уверен в назначении Почеттино. «ПСЖ» требует за него около 10 миллионов фунтов (около 11,8 млн евро) компенсации.

Аргентинец хочет возглавить «Юнайтед» прямо сейчас. Отмечается, что английский клуб еще не делал Почеттино официального предложения.

Сегодня Маурисио прилетит в Манчестер с , так как завтра парижане сыграют с «Манчестер Сити» в матче группового этапа Лиги чемпионов.