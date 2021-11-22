«МЮ» уверен, что назначит Почеттино. «ПСЖ» требует 10 млн фунтов компенсации (MEN)

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция отставки Маурисио Почеттино деньги Футбол

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино может возглавить «Манчестер Юнайтед» после отставки Оле-Гуннара Сульшера.

По данным Manchester Evening News, манчестерский клуб уверен в назначении Почеттино. «ПСЖ» требует за него около 10 миллионов фунтов (около 11,8 млн евро) компенсации.

Аргентинец хочет возглавить «Юнайтед» прямо сейчас. Отмечается, что английский клуб еще не делал Почеттино официального предложения.

Сегодня Маурисио прилетит в Манчестер с «ПСЖ», так как завтра парижане сыграют с «Манчестер Сити» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

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