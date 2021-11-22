«ПСЖ» контактировал с Зиданом на случай ухода Почеттино в «МЮ». Зинедина считают идеальным тренером для звезд клуба (ESPN)

связывался с на случай ухода тренера , сообщает .

Француз станет приоритетным кандидатом, если Почеттино уйдет в «Манчестер Юнайтед». Сам Зидан с удовольствием возглавил бы «ПСЖ», если появится такая возможность.

Почеттино еще не полностью обосновался в Париже и работа в «МЮ» может заинтересовать его.

Что касается Зидана, в «ПСЖ» считают, что его прагматичный подход и методы работы идеально подойдут звездной парижской команде, где играют Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе.

Почеттино пока не говорил президенту или спортивному директору «ПСЖ», что может уйти, контактов с тоже не было.