Абрамович встретился с президентом Израиля на «Стэмфорд Бридж». Владельца «Челси» и его клуб поблагодарили за борьбу с антисемитизмом

Владелец Роман Абрамович принял на президента Израиля Ицхака Герцога.

Политик посетил выставку на стадионе, посвященную спортсменам еврейского происхождения, убитым во время Холокоста.

Герцог похвалил «Челси» за многолетнюю работу по борьбе с дискриминацией и антисемитизмом.

«На фоне растущего антисемитизма мы обязаны противостоять всем формам расовой и религиозной ненависти, выступать против экстремизма и дискриминации, просвещать будущие поколения о терпимости и взаимном уважении.

Спасибо Роману Абрамовичу, руководству и игрокам «Челси». Было честью и удовольствием вместе с вами бороться с антисемитизмом на протяжении последних лет.

Это вселяет в меня надежду. Ваш футбольный клуб является ярким примером того, как спорт и команды могут быть силой добра и формировать более толерантное будущее», – сказал президент Израиля.

Moved to join Holocaust survivor and Olympic champion @SirBenHelfgott at @ChelseaFC #49Flames exhibition about Jewish athletes murdered in Holocaust. Chelsea’s excellent #SayNoToAntisemitism campaign is a shining example of how sports can be a force for good and tolerance.🇮🇱🇬🇧 pic.twitter.com/UYQB9Sl21P