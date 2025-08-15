«МЮ» согласен продать Санчо «Роме» за 20 млн фунтов. Клубы ждут решения вингера, личные условия не согласованы
«Манчестер Юнайтед» готов продать Джейдона Санчо «Роме».
Ранее сообщалось, что римляне предложили купить 25-летнего вингера за 20 млн фунтов. При необходимости они могут рассмотреть и вариант с арендой с правом выкупа.
Манкунианцы согласны на трансфер за 20 миллионов, но ожидают решения игрока, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Джейдон открыт для переговоров с начала этой недели. Однако все еще ведется работа над согласованием личных условий.
В прошлом сезоне Санчо выступал на правах аренды в «Челси», набрав 5+10 в 42 матчах во всех турнирах.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?15495 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости