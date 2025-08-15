«МЮ» согласен продать Санчо «Роме» за 20 млн фунтов. Клубы ждут решения вингера, личные условия не согласованы

«Манчестер Юнайтед» готов продать Джейдона Санчо «Роме».

Ранее сообщалось , что римляне предложили купить 25-летнего вингера за 20 млн фунтов. При необходимости они могут рассмотреть и вариант с арендой с правом выкупа.

Манкунианцы согласны на трансфер за 20 миллионов, но ожидают решения игрока, сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

Джейдон открыт для переговоров с начала этой недели. Однако все еще ведется работа над согласованием личных условий.

В прошлом сезоне Санчо выступал на правах аренды в «Челси», набрав 5+10 в 42 матчах во всех турнирах.