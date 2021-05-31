Состояние главы «Лукойла» Алекперова выросло на 7,25 млрд долларов с начала года, Тимченко – на 6,67 млрд, Абрамовича – на 440 млн (Bloomberg)

Состояние российских миллиардеров выросло на 65,63 млрд долларов с начала года по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Всего рейтинг включает в себя 500 богатейших людей мира. На данный момент в него входят 27 граждан России.

9 российских миллиардеров из топ-10 связаны со спортом.

На первом месте в рейтинге оказался Леонид Михельсон, разбогатевший с начала года на 8,58 млрд долларов.

1. Леонид Михельсон (глава попечительского совета РФС, председатель правления «Новатэка») – 33,3 млрд долларов, +8,58 млрд с начала года

2. Владимир Потанин (президент «Норникеля», спонсора и баскетбольного ЦСКА) – 31,8 млрд, +1,76 млрд

3. Алексей Мордашов (владелец 76% акций , учредителя одноименного хоккейного клуба) – 28,8 млрд долларов, +5,76 млрд

4. Владимир Лисин (президент Международной федерации стрелкового спорта (ISSF) – 28,6 млрд, +4,7 млрд

5. Вагит Алекперов (президент «Лукойла», генерального спонсора «Спартака») – 24,5 млрд, +7,25 млрд

6. (президент СКА, член совета директоров «Новатэка» и «Сибура», председатель совдира ) – 23,3 млрд, +6,67 млрд

7. (основатель спонсора тульского «Арсенала», президент Международной федерации фехтования) – 21,8 млрд, +644 млн

8. Роман Абрамович (владелец «Челси») – 18,9 млрд, +440 млн

9. Виктор Вексельберг (председатель совета директоров группы компаний «Ренова», член попечительского совета РФБ) – 18,5 млрд, +2,42 млрд