Обвинение Промеса в покушении на убийство, Зобнин хочет снизить зарплату в «Спартаке», Шатов приостановил карьеру, умер Денис Ковба и другие новости

1. В криминальной истории Квинси Промеса все очень серьезно – игроку «Спартака» предъявлены обвинения в покушении на убийство. Если хавбек не явится в суд, дело может дойти до ордера на арест. Впрочем, до окончания следствия Квинси может остаться в России, в московском клубе утверждают, что никаких официальных запросов от компетентных органов не получали.

2. Илья Казаков сообщил, что Роман Зобнин так сильно любит «Спартак», что попросил снизить ему зарплату. И клуб вроде как действительно может пойти на такие меры для оптимизации расходов. Агент хавбека назвал появившиеся сведения фэйком, Василий Уткин предложил Роме другой вариант, куда вложить избыточные деньги.

3. Олег Шатов расторг контракт с «Рубином» и приостановил карьеру. Травмы замучили 31-летнего полузащитника, но он верит, что сможет вернуться на поле. В любом случае и ему, и болельщикам есть что вспомнить.

4. От последствий коронавируса умер Денис Ковба. Легенде «Крыльев Советов» было всего 42 года...

5. НХЛ. «Миннесота» разгромила «Даллас», Капризов набрал 4 (1+3) очка. «Тампа» с Василевским в воротах одолела «Филадельфию» (4:3 Б). Все результаты дня – здесь.

6. Российская фигуристка Майя Хромых выиграла короткую программу на Кубке Варшавы, прыгнув двойной тулуп вместо тройного в каскаде. В соревнованиях пар после короткой программы лидируют Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Софья Муравьева выиграла короткую программу на пятом этапе Кубка России, опередив Аделию Петросян и Софью Самодурову.

7. НБА. 40 очков Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Кливленд» в гостях, «Мемфис» был сильнее «Клипперс» и другие результаты.

8. Агент Алексея Миранчука сегодня обсудит с боссами «Аталанты» будущее полузащитника. «СЭ» пишет, что «Зенит» по-прежнему интересуется игроком и даже общался с бергамасками. Однако, по данным «Матч ТВ», никаких разговоров между клубами не было.

9. Михаил Мишустин освободил Ксению Машкову от должности замминистра спорта из-за нарушения должностных обязанностей. Работы она лишилась, потому что забыла оформить командировку на форум.

10. Игорь Черевченко вернется в «Химки», хотя его уволили из клуба меньше месяца назад. Странная история, правда? Давайте разберемся.

11. В АПЛ создадут базу данных тренеров из этнических меньшинств, чтобы клубы могли соблюсти нормы Кодекса многообразия.

12. 40-летний Ибрагимович продлит контракт с «Миланом» до 2023 года.

13. Суд Петербурга снял с заводящего «Зенита» двухлетний запрет на посещение матчей за драку на игре сборной России.

14. Ким Кардашьян и «Лидс» помогли вывезти более 30 футболисток из Афганистана, причем фотомодель сама оплатила перелет.

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