Ким Кардашьян и «Лидс» помогли вывезти более 30 футболисток из Афганистана. Фотомодель оплатила перелет

Американская фотомодель Ким Кардашьян помогла организовать перелет футболисток из Афганистана в Великобританию.

Более 30 девушек-футболисток и члены их семей (всего – около 130 человек) прилетели в Лондон сегодня утром. Рейс оплатила Кардашьян. Теперь девушкам предстоит пройти 10-дневный карантин.

Напомним, что талибы (организация запрещена в России) захватили власть в Афганистане. Они считают, что девушки, занимающиеся спортом, проявляют неповиновение режиму. С момента захвата власти этой группировкой страну покинули сотни спортсменок. Талибы ограничивают права девушек (например, на получение образования).

Экс-капитан женской сборной Афганистана Халида Попал, возглавлявшая операцию по перевозке девушек в Лондон, заявила: «Многие из этих семей покинули свои дома, когда талибы захватили власть. Их дома сожгли дотла. Некоторые члены их семей погли или попали в плен. Опасность и стресс были очень высоки. Именно поэтому было важно действовать быстро, чтобы вывезти их за пределы Афганистана».

Также в операции принимал участие «Лидс». Глава совета директоров клуба Андреа Радриззани написал в твиттере: «Первая глава написана сегодня! Когда мне позвонили и попросили помочь спасти молодежную женскую команду из Афганистана, я даже не знал, с чего начать.

Сегодня они вылетели в Великобританию. Горжусь, что являюсь частью команды, которая делает это реальным. Давайте помечтаем, что эти девушки сыграют за .

Путь футболисток в Великобританию был непростым. Им удалось добраться до Пакистана из Афганистана, получить британские визы, но затем истек срок действия их пакистанских виз. Поэтому несколько недель они не могли выехать из страны. Футболисткам помогла благотворительная организация «Цедек». Ее основатель Моше Маргареттен работал с Кардашьян и обратился к ней с просьбой профинансировать перелет.

«Мы созвонились в зуме и, может быть, через час пришел ответ о том, что Ким готова оплатить полет», – сообщил Маргареттен.

Представитель модели подтвердил участие Кардашьян в операции по спасению футболисток.