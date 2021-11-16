Спортивный психолог: «Черчесов принимал огонь на себя. А Карпин делает вид, что принимает – отражает его в сторону футбола и всей страны»

Спортивный психолог Вадим Гущин прокомментировал интервью тренера после поражения сборной России от Хорватии (0:1) в рамках отбора ЧМ-2022.

«Фильм «Формула любви» – классический диагноз. Лечить ничего не надо, природа сама разберется, голова – предмет темный. Это мы слышим вместо нормального реагирования на поражение.

Если кто-то думает, что это сильно отличается от того, за что били Черчесова, то я с этим не согласен. При том, что Черчесов реально принимал огонь на себя. А Карпин делает вид, что принимает. На самом деле принимает, но тут же отражает его в сторону всего футбола и всей нашей страны.

Футбол у нас трусливый, психология у нас, и это не преодолеть. Сравните последнее интервью Слуцкого в роли тренера сборной с тем, что говорит Карпин. Найдите шесть отличий. Не найдете», – заявил психолог.

Проблема Карпина не в игроках, а в нем самом. Он много лет уверен, что все делает правильно, и не хочет меняться

«Глобальная мысль одна: мы боимся». Глубокая рефлексия Карпина после проигрыша Хорватии

А я благодарен Карпину. Это честные ответы сильного человека