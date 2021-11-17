Клаудио Раньери: «Дайте мне Роналду, для меня он не станет проблемой. Это один из лучших игроков мира»

Главный тренер «Уотфорда» высказался о нападающем Криштиану Роналду перед игрой против в 12-м туре .

– – один из лучших игроков мира. Он помогает футболу. Думаю, что многие молодые парни смотрят на Криштиану и на других игроков, которые входят в число лучших. Это делает футбол более привлекательным.

– Некоторые называют Роналду проблемой. Согласны ли вы с этим?

– Нет-нет-нет. Дайте мне Криштиану Роналду, пожалуйста. Дайте его мне (смеется). Для меня он не станет проблемой. Я дам ему отыграть все возможные минуты, – сказал Раньери.

В этом сезоне 36-летний форвард провел 13 матчей за «Юнайтед» во всех турнирах, забил 9 голов и сделал одну голевую передачу. Его статистика – здесь.

сыграет с «Манчестер Юнайтед» в субботу, 20 ноября. Матч начнется в 18:00 по московскому времени.