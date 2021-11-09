Мишустин освободил Машкову от должности замминистра спорта из-за нарушения должностных обязанностей

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Ксению Машкову от должности замминистра спорта из-за нарушения должностных обязанностей.

«Освободить Машкову Ксению Викторовну от должности статс-секретаря – заместителя министра спорта РФ в связи с однократным грубым нарушением должностных обязанностей, предусмотренным подпунктом «а» пункта 3 части 1 статьи 37 федерального закона «О государственной гражданской службе РФ», – говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации.

Подпункт «а» пункта 3 части 1 статьи 37 подразумевает прогул (отсутствие на служебном месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение служебного дня).