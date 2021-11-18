Если Промес не явится на суд, то на него могут выдать Европейский ордер на арест. Россия вряд ли экстрадирует игрока

Стало известно, какие меры может предпринять прокуратура Нидерландов в отношении полузащитника , которому сегодня предъявили обвинения в покушении на убийство двоюродного брата.

У футболиста есть три варианта: он может явиться в суд для рассмотрения дела, поприсутствовать на заседании по видеосвязи или пропустить его.

Если Промес выберет один из двух последних вариантов, то его не смогут арестовать незамедлительно в случае вынесения обвинительного приговора.

Нидерланды могут запросить экстрадицию футболиста, но это сложная процедура. Обычно Россия выдает иностранцев, но вряд ли она станет сотрудничать с Нидерландами, так как отношения между странами ухудшились из-за катастрофы с самолетом Boeing 777 в Донецкой области, которая случилась в июле 2014 года, пишет De Telegraaf.

Ожидается, что в случае, если Промеса осудят, а он не будет присутствовать на суде, то будет выпущен Европейский ордер на арест (он действует на территории всех государств-членов Евросоюза – Sports.ru). В этом случае Промес будет сталкиваться с риском ареста всякий раз, как будет приезжать на территорию страны-участницы Евросоюза.

В конце 2020 года двоюродный брат Промеса обвинил игрока в нанесении ножевых ранений. Во время вечеринки они якобы поссорились, а затем, по словам нескольких свидетелей, футболист ударил родственника ножом.

Пострадавший получил травму колена, и, вероятно, ее последствия останутся на всю жизнь. Сам инцидент произошел летом 2020 года. Промес назвал обвинения ложными.

В мае полиция завершила расследование и передала дело в прокуратуру Амстердама. После рассмотрения было принято предварительное решение о возбуждении уголовного дела.