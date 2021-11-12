Суд Петербурга снял с заводящего «Зенита» двухлетний запрет на посещение матчей за драку на игре сборной России

Горсуд Петербурга снял с заводящего запрет на посещение футбольных матчей в течение двух лет.

Ранее Петроградский районный суд Петербурга назначил фанату это наказание и отправил под арест на 8 суток за драку на «Газпром Арене» во время матча между сборными России и Кипра в отборе ЧМ-2022 (6:0).

В Петербурге рассмотрели апелляцию на решение и отменили его, сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов.

Суд решил, что драка на стадионе – это не часть 3 статьи 20.31 («Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»), а 1-я часть той же статьи – просто нарушение правил.

По решению Горсуда Дрюма заплатит штраф в размере 5 тысяч рублей.

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