40-летний Ибрагимович продлит контракт с «Миланом» до 2023-го года

Нападающий «Милана» продлит контракт с клубом.

Срок действия нынешнего контракта Ибрагимовича истекает в конце этого сезона.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, новое соглашение будет рассчитано до июня 2023 года.

Златан намерен выступить на ЧМ-2022 в Катаре в ноябре-декабре.

Сообщается, что прежде, чем начать переговоры с шведским форвардом, планирует подписать новые контракты с , и .

40-летний Ибрагимович забил 3 гола в 6 матчах Серии А в этом сезоне.