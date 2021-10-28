В АПЛ создадут базу данных тренеров из этнических меньшинств, чтобы клубы могли соблюсти нормы Кодекса многообразия

создаст всеобщую базу данных для тренеров с небелым цветом кожи.

Планируется, что в базу данных будут внесены сведения о темнокожих тренерах, специалистах азиатского происхождения и других этнических меньшинств.

База данных будет открыта для самостоятельной регистрации. Данные о себе смогут внести тренеры обоих полов при условии, что у них есть как минимум лицензия UEFA B.

Для клубов в базе данных будут видны квалификация и опыт тренера, но не его имя, чтобы обеспечить полную прозрачность выбора специалиста.

Цель создания данной базы – увеличение разнообразия среди нанятых тренеров, пишет Daily Mail.

Так английским клубам будет проще нанять специалистов, чтобы соблюсти нормы Кодекса многообразия, предполагающего норму в 25% темнокожих и азиатов среди новых тренерских назначений.

В Англии хотят, чтобы 25% тренеров и 15% руководителей были из этнических меньшинств. Не подписался только «Саутгемптон»