Экс-игрок «Крыльев» Ковба умер от коронавируса в возрасте 42 лет

Экс-футболист Денис Ковба умер в возрасте 42 лет.

Бывший игрок сборной Беларуси ранее оказался в реанимации в тяжелом состоянии с коронавирусной инфекцией.

«Денис Ковба был одним из любимцев самарских болельщиков, которые уважали его за самоотверженность и надежность.

Футбольный клуб «Крылья Советов» приносит глубокие соболезнования родным и близким . Мы скорбим вместе с вами», – говорится в сообщении «Крыльев» Советов».

Ковба за 12 сезонов в самарском клубе провел 288 матчей во всех турнирах, становился бронзовым призером чемпионата России-2004 и финалистом Кубка России.