Ефимова о Волгодонске: «Грязь, много бездомных собак. Как выезжаешь из Москвы, понимаешь, какой печальный уровень жизни во всей России»

Шестикратная чемпионка мира по плаванию рассказала о поездке в Волгодонск, город в Ростовской области.

– Непривычно после стольких лет в Штатах так надолго остаться в России? Какие впечатления от поездки в Волгодонск?

– Был карантин, праздники. Плавать было особо негде, и я поехала домой. Там мне всегда рады. Разрешили тренироваться в бассейне.

Но, естественно, одно дело приезжать летом ненадолго и гулять с друзьями на речке, другое – вот так... Грязь, много собак бездомных. Кстати, я нашла щенков троих, двоих уже отдала – еще один остался.

Классно вернуться, побывать в своей комнате, с подругами встретиться, с папой поработали в бассейне... Но как выезжаешь из Москвы, понимаешь, какой печальный уровень жизни во всей России.

Зато там было теплее, чем в Москве. Градусов пятнадцать, солнце. Потом похолодало, но все равно я успела застать теплую погоду!

– Зачем вы плывете на короткой воде так активно в конце сезона? Это ведь всегда было не совсем ваше.

– Я планировала только по этапам Кубка мира проехать, но два пропустила, а нужны старты, чтобы понять, что будет дальше – с чемпионатом мира в Фукуоке, , всем остальным. Надо понять, в какой эмоциональной и физической форме я нахожусь. Старты в этом должны помочь.

Если я войду в кураж, то почувствую в себе силы продолжать. Плюс если отберусь на чемпионат мира в Абу-Даби, возможно, смогу остаться там на сбор с Джаспером (собака Ефимовой – Sports.ru). Это меня тоже мотивирует – там построили такой красивый бассейн! – сказала Ефимова.