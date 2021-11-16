Спортивный психолог о словах Карпина: «Хочет, чтобы вся страна умоляла его остаться»

Спортивный психолог Вадим Гущин оценил слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что он не знает, будет ли продолжать работу с национальной командой.

«Снова одно и то же: и скажу, и не скажу. На самом деле, Карпин хочет сказать: «Я не хочу принимать решение, пусть меня попросят». Своим поведением тренер хотел добиться одной цели – чтобы вся страна умоляла его остаться.

А потом он сказал бы: «Ну вы понимаете, я же ведь не хотел, но вы ж все меня попросили». Ведущие, которые ему суфлируют – это не акулы пера. Они были акулами, когда нападали на Черчесова. Здесь же они разве что песни хвалебные не поют.

Затем тренер снова начал философствовать, пытаясь уйти от конкретного ответа: может, я сделаю так, а может, иначе. Голова в этот момент двигалась вправо-влево, руки – вперед-назад. Водички попил, потому что нервничал. Эта попытка уйти от конкретного ответа нужна, чтобы ему дали прямую рекомендацию – работай со сборной.

Вы знаете, что он с тем же успехом был бы рад, если бы его уволили? Карпину важно уйти от ответственности: он согласен и уйти, и остаться. Главное – чтобы решили за него. Это классический «плакатер»: человек, который хочет, чтобы за него все сделали.

Конечно, он больше хочет, чтобы все пали на колени и умоляли его остаться. Но его почти также устроит увольнение – в таком случае он скажет: «Я мог, был такой-то результат, но меня уволили». И опять будет в дамках», – сказал Гущин.

Проблема Карпина не в игроках, а в нем самом. Он много лет уверен, что все делает правильно, и не хочет меняться

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