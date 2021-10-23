Кубок Варшавы. Тарасова и Морозов, Пепелева и Плешков, Кадырова и Бальченко выходят на лед с короткими программами

18 ноября на Кубке Варшавы по фигурному катанию пары выходят на лед с короткими программами.
Варшава, Польша
Пары
Короткая программа
Положение после 9 выступлений из 20
1. Алина Пепелева – Роман Плешков (Россия) – 69,42
2. Ясмина Кадырова – Иван Бальченко (Россия) – 67,53
3. Челси Лю – Дэнни О’Ши (США) – 62,55
4. Лаура Баркеро – Маурицио Цандрон (Испания) – 62,41
5. Елизавета Жук – Мартин Бидар (Чехия) – 60,88
Третья разминка
10. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия)
Пятая разминка
17. Джессика Калаланг – Брайан Джонсон (США)...
20. Анастасия Метелкина – Даниил Паркман (Грузия)
Расписание Кубка Варшавы. Там выступят Хромых, Гуменник, Чжоу, Тарасова и Морозов, Дэвис и Смолкин