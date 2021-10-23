Кубок Варшавы. Тарасова и Морозов, Пепелева и Плешков, Кадырова и Бальченко выходят на лед с короткими программами

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18 ноября на Кубке Варшавы по фигурному катанию пары выходят на лед с короткими программами.

ISU Challenger

Кубок Варшавы

Варшава, Польша

Пары

Короткая программа

Положение после 9 выступлений из 20

1. Алина Пепелева – Роман Плешков (Россия) – 69,42

2. Ясмина Кадырова – Иван Бальченко (Россия) – 67,53

3. Челси Лю – Дэнни О’Ши (США) – 62,55

4. Лаура Баркеро – Маурицио Цандрон (Испания) – 62,41

5. Елизавета Жук – Мартин Бидар (Чехия) – 60,88

Третья разминка

10. Евгения ТарасоваВладимир Морозов (Россия)

Пятая разминка

17. Джессика Калаланг – Брайан Джонсон (США)...

20. Анастасия Метелкина – Даниил Паркман (Грузия)

Расписание Кубка Варшавы. Там выступят Хромых, Гуменник, Чжоу, Тарасова и Морозов, Дэвис и Смолкин

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