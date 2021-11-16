Оклад Зобнина в «Спартаке» могут сократить по новому контракту. Клуб хочет оптимизировать затраты на зарплаты

Оклад полузащитника «Спартака» Романа Зобнина может измениться только по условиям нового контракта с клубом, утверждает Metaratings.ru.
Ранее сообщалось, что хавбек попросил снизить ему зарплату, однако представители игрока не проводили переговоры с клубом о пересмотре действующего соглашения.
Отмечается, что «Спартак» планирует оптимизировать расходы на зарплаты футболистов.
Действующее соглашение красно-белых с Зобниным рассчитано до июня 2024 года.
По информации телеграм-канала Black Mirror, зарплата 27-летнего хавбека составляет 3,45 млн евро в год, а еще 574 тысячи полагаются игроку за более 75% сыгранных официальных матчей в сезоне.