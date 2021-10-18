Кубок Варшавы. Петрокина лидирует в короткой программе, Дэйлман – 2-я, Хромых выйдет на лед

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Сегодня на Кубке Варшавы по фигурному катанию женщины выступают с короткими программами. На турнире выступит российская фигуристка Майя Хромых.

ISU Challenger

Кубок Варшавы

Варшава, Польша

Женщины

Короткая программа

Начало – 13.45 по московскому времени

После трех разминок

1. Нина Петрокина (Эстония) – 64,92

2. Габриэль Дэйлман (Канада) – 61,57

3. Екатерина Куракова (Польша) – 61,20

4. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 60,79

5. Линдси Торнгрен (США) – 60,75

6. Анастасия Шаботова (Украина) – 59,95

Четвертая разминка

19. Майя Хромых (Россия)...

24. Алина Урушадзе (Грузия)

Пятая разминка

25. Габриэлла Иццо (США)...

27. Йенни Сааринен (Финляндия)

28. Николь Шотт (Германия)

Расписание Кубка Варшавы. Там выступят Хромых, Гуменник, Чжоу, Тарасова и Морозов, Дэвис и Смолкин

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