Промесу предъявлены обвинения в покушении на убийство в отношении двоюродного брата

Прокуратура Нидерландов официально предъявила обвинения полузащитнику в покушении на убийство и нападении при отягчающих обстоятельствах.

Теперь прокуратура намерена привлечь футболиста к ответственности за преступление. Пока неизвестно, когда состоится следующее судебное заседание по этому делу.

В конце 2020 года двоюродный брат Промеса обвинил игрока в нанесении ножевых ранений. Во время вечеринки они якобы поссорились, а затем, по словам нескольких свидетелей, футболист ударил родственника ножом.

Пострадавший получил травму колена, и, вероятно, ее последствия останутся на всю жизнь. Сам инцидент произошел летом 2020 года. Промес назвал обвинения ложными.

В мае полиция завершила расследование и передала дело в прокуратуру Амстердама. После рассмотрения было принято предварительное решение о возбуждении уголовного дела.