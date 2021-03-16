Промесу предъявлены обвинения в покушении на убийство в отношении двоюродного брата

Теги Спартак высшая лига Нидерланды сборная Нидерландов по футболу Аякс премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Футбол

Прокуратура Нидерландов официально предъявила обвинения полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу в покушении на убийство и нападении при отягчающих обстоятельствах.

Теперь прокуратура намерена привлечь футболиста к ответственности за преступление. Пока неизвестно, когда состоится следующее судебное заседание по этому делу.

В конце 2020 года двоюродный брат Промеса обвинил игрока в нанесении ножевых ранений. Во время вечеринки они якобы поссорились, а затем, по словам нескольких свидетелей, футболист ударил родственника ножом.

Пострадавший получил травму колена, и, вероятно, ее последствия останутся на всю жизнь. Сам инцидент произошел летом 2020 года. Промес назвал обвинения ложными.

В мае полиция завершила расследование и передала дело в прокуратуру Амстердама. После рассмотрения было принято предварительное решение о возбуждении уголовного дела.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные