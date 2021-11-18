НБА. «Майами» примет «Вашингтон», «Денвер» – «Филадельфию» и другие матчи

В четверг, 18 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут 6 матчей.
«Майами» на своей площадке примет «Вашингтон», «Денвер» – «Филадельфию».
Лидер регулярного чемпионата «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Кливлендом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 ноября, 03.30, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 19 ноября, 03.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 19 ноября, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 19 ноября, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 19 ноября, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 19 ноября, 05.00, «Ball Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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