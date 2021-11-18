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    НБА. «Майами» примет «Вашингтон», «Денвер» – «Филадельфию» и другие матчи

    Теги результаты Кливленд Денвер Голден Стэйт Клипперс Мемфис Майами Миннесота Филадельфия Сан-Антонио Торонто НБА Вашингтон Юта Баскетбол

    В четверг, 18 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут 6 матчей.

    «Майами» на своей площадке примет «Вашингтон», «Денвер» – «Филадельфию».

    Лидер регулярного чемпионата «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Кливлендом»

    НБА

    Регулярный чемпионат   

    Майами – Вашингтон
    Дата проведения
    19 ноября, 03.30, «FTX Arena»
    Онлайн матча

    Кливленд – Голден Стэйт
    Дата проведения
    19 ноября, 03.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча

    Миннесота – Сан-Антонио
    Дата проведения
    19 ноября, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча

    Мемфис – Клипперс
    Дата проведения
    19 ноября, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча

    Юта – Торонто
    Дата проведения
    19 ноября, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    Денвер – Филадельфия
    Дата проведения
    19 ноября, 05.00, «Ball Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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