Шатов приостановил карьеру. 31-летний хавбек и «Рубин» расторгли контракт

Бывший полузащитник сборной России Олег Шатов решил приостановить карьеру.
Как сообщает пресс-служба «Рубина», 31-летний игрок и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
«Олег, спасибо за все и скорейшего возвращения на футбольное поле!» – сказано в сообщении «Рубина».
Россиянин присоединился к «Рубину» в июле 2020 года. За клуб он провел 25 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.
В ходе карьеры Шатов выступал за «Урал», «Анжи», «Зенит» и «Краснодар». Также он провел 28 матчей за сборную России.
С «Зенитом» (2013-2020) Шатов выиграл 7 трофеев – три чемпионских титула, по 2 Кубка и Суперкубка России.
В этом сезоне Олег провел всего 3 матча в РПЛ, он не выходил на поле с августа. Статистика игрока – здесь.