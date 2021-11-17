Шатов приостановил карьеру. 31-летний хавбек и «Рубин» расторгли контракт

Бывший полузащитник сборной России решил приостановить карьеру.

Как сообщает пресс-служба , 31-летний игрок и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

«Олег, спасибо за все и скорейшего возвращения на футбольное поле!» – сказано в сообщении «Рубина».

Россиянин присоединился к «Рубину» в июле 2020 года. За клуб он провел 25 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

В ходе карьеры Шатов выступал за , , и «Краснодар». Также он провел 28 матчей за сборную России.

С «Зенитом» (2013-2020) Шатов выиграл 7 трофеев – три чемпионских титула, по 2 Кубка и Суперкубка России.

В этом сезоне Олег провел всего 3 матча в РПЛ, он не выходил на поле с августа. Статистика игрока – здесь.