Зидан сообщил боссам «МЮ», что пока не готов к работе в АПЛ. Он хочет отдохнуть до лета

Бывший главный тренер «Реала» не планирует соглашаться на работу в в случае отставки .

«Юнайтед» хотел пригласить французского специалиста, однако он сообщил боссам клуба, что сейчас не чувствует себя готовым к работе в АПЛ.

Зидан хочет отдохнуть от работы до лета, пишет журналист Sport Bild Кристиан Фальк.

49-летний тренер покинул «Реал» в мае и с тех пор находится без работы.

Сульшер тренирует «Манчестер Юнайтед» с 2018 года. Под его руководством команда проиграла 6 из 12 последних матчей.

Сейчас «МЮ» идет на 6-м месте в турнирной таблице и отстает от 4-й строчки на 5 очков.