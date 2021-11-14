Зидан сообщил боссам «МЮ», что пока не готов к работе в АПЛ. Он хочет отдохнуть до лета

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Зинедин Зидан Футбол

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не планирует соглашаться на работу в «Манчестер Юнайтед» в случае отставки Оле-Гуннара Сульшера.

«Юнайтед» хотел пригласить французского специалиста, однако он сообщил боссам клуба, что сейчас не чувствует себя готовым к работе в АПЛ.

Зидан хочет отдохнуть от работы до лета, пишет журналист Sport Bild Кристиан Фальк.

49-летний тренер покинул «Реал» в мае и с тех пор находится без работы.

Сульшер тренирует «Манчестер Юнайтед» с 2018 года. Под его руководством команда проиграла 6 из 12 последних матчей.

Сейчас «МЮ» идет на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ и отстает от 4-й строчки на 5 очков.

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