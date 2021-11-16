«МЮ» интересны Луис Энрике и тен Хаг, но приоритет – Роджерс. В клубе идет подготовка к смене тренера (MEN)

начал подготовку внутри клуба к назначению нового главного тренера, который должен будет сменить .

Как сообщает Manchester Evening News, после поражений от (0:5) и (0:2) руководители клуба пришли к выводу, что смена тренера рано или поздно необходима.

Тем не менее на данный момент нет определенности, когда именно будет уволен Сульшер. Не исключено, что норвежец доработает до конца сезона.

Боссам «МЮ» интересны кандидатуры Эрика тен Хага ( ) и (сборная Испании), однако приоритетным вариантом является возглавляющий .

Контракт североирландца с «лисами» рассчитан до 2023 года, поэтому «Юнайтед» придется согласовывать сумму компенсации за его переход.