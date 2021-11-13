Часть игроков «МЮ» разочарована Сульшером. Он обещал давать запасным играть чаще, но не делает этого

Часть игроков недовольна решениями главного тренера , сообщает ESPN.

На летних встречах с футболистами норвежский специалист признал, что излишне часто выпускал на поле некоторых игроков в прошлом сезоне. Сульшер пообещал части команды, включая Донни ван де Бека, , , Дина Хендерсона, Эрика Байи, Диогу Далота, и Алекса Теллеса, что они будут играть чаще.

Некоторые футболисты решили не уходить из «МЮ» летом из-за этих обещаний. Однако сейчас игроки чувствуют, что их ввели в заблуждение. Футболисты разочарованы тем, что Сульшер не исполняет обещанное.