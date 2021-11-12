Дзюба и Ерохин – лучшие бомбардиры России в отборе ЧМ-2022. У них по 3 гола

завершила выступления в группе H в рамках отбора ЧМ-2022.

Игроки национальной команды забили 19 мячей за 10 матчей.

Лучшими бомбардирами России на групповом этапе стали и Александр Ерохин из – они забили по 3 мяча.

Дважды забивали форвард и защитник ЦСКА Марио Фернандес. По одному голу у Георгия Джикии, Игоря Дивеева, Рифата Жемалетдинова, Антона Заболотного, Зелимхана Бакаева, Андрея Мостового, Алексея Сутормина и Александра Соболева.

Карпин сказал, что не хотел играть забросами. Нас вынудил прессинг Хорватии и великолепный Модрич