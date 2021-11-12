Черданцев о сборной: «Приглашать нового тренера сейчас – безумная затея. Возможно, Карпин избавится от иллюзий об игре в атакующий футбол»

Теги Сборная России по футболу Валерий Карпин Георгий Черданцев Матч ТВ Футбол

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев после поражения сборной России от Хорватии (0:1) высказался о работе тренера Валерия Карпина.

– Стоит ли Карпину продолжить работу с командой?

– Безумная затея сейчас приглашать нового тренера, тем более иностранного, который ничего не знает про наш футбол. Карпин с тренерским штабом провел определенную работу, и я надеюсь, что минусы, которые были в этом цикле, будут учтены.

Возможно, Валерий Георгиевич избавится от каких-то иллюзий, которые у него были о возможности играть в атакующий футбол. Можно было обратить внимание на то, как он реагировал в первом тайме на игру нашей команды и удивлялся, что ребята не могут выйти на чужую половину поля и сделать две точные передачи подряд.

Они не станут футболистами другого класса за три месяца. Атакующий менталитет формируется на детско-юношеском уровне, в клубах. В сборную приезжают готовые футболисты. Такие, какие они есть.

Думаю, что, если тренерский штаб сделает правильные выводы из матчей отборочного цикла и учтет ошибки, это также пойдет на пользу сборной, – отметил Черданцев.

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