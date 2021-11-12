Виталий Кафанов: «Сафонов – первый номер сборной на сегодняшний день. С Хорватией все сделал правильно, смело сыграл»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об игре голкипера в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

«Сафонов все сделал правильно, все решения были правильные. Наверное, заслуженно получил приз лучшему игроку.

Ливень? Сложно было играть. Он говорил, что не было быстроты в ногах во втором тайме. Было тяжело добраться на подачах.

Ротация вратарей? У нас нет такого. У нас ситуации разные. На первом сборе мы искали первого номера. На втором мы уже меньше искали вратарей, на третьем – еще меньше. Все ситуации разные.

Сафонов – первый номер? На сегодняшний день – да, а дальше уже от него будет зависеть. На первый сбор он вообще не попал.

Я очень рад, что он сделал правильные выводы. Он все сделал правильно, смело сыграл, выходил, обыгрывал соперника. Все делал правильно.

Хайкин? Впечатление, которое было на этом сборе, лучше, чем то, которое было по телевизору», – сказал Кафанов.

Сафонов – все равно герой. Как он тащил в этой грязище!