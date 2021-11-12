Орлов об автоголе Кудряшова: «Федор изначально был слабым звеном. Для команды Карпина он не подходит»

Теги Федор Кудряшов Антальяспор Сборная России по футболу Сборная Хорватии по футболу Сергей Терехов Валерий Карпин Геннадий Орлов Спорт-Экспресс Футбол

Журналист Геннадий Орлов высказался об автоголе защитника сборной России Федора Кудряшова в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

«Кудряшов изначально являлся слабым звеном в нашем составе. В итоге – автогол. Он же уже на автопилоте бежал назад, устал и забил. Да и до перерыва такой пас отдал, чуть не «привез».

Нет, Кудряшов – это уже игрок старой формации. Для команды Карпина он не подходит.

Другое дело, что сложилась такая ситуация. У нас же все левые защитники травмированы. Жаль, что не смог сыграть Терехов. Вот он бы пригодился. У него как раз есть культура паса», – заявил Орлов.

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