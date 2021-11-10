Твиттер сборной России выложил фото с Кудряшовым: «Мы – команда. Выигрываем вместе. Проигрываем тоже»

Твиттер сборной России поддержал защитника Федора Кудряшова после поражения от команды Хорватии (0:1) в матче квалификации ЧМ-2022.
В аккаунте национальной команды появилась публикация с фотографиями футболиста и словами: «Мы – команда. Выигрываем вместе. Проигрываем тоже».
На 81-й минуте игры после подачи Борны Сосы с левого фланга в штрафную площадь мяч от Кудряшова отскочил в ворота Матвея Сафонова.
Кудряшову – поддержка, а Россия виновата сама. Играть так нельзя – даже против мощных хорватов
Мы – команда. Выигрываем вместе. Проигрываем тоже. pic.twitter.com/o7SUSfgHih— Сборная России (@TeamRussia) November 14, 2021