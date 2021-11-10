Твиттер сборной России выложил фото с Кудряшовым: «Мы – команда. Выигрываем вместе. Проигрываем тоже»

Твиттер сборной России поддержал защитника после поражения от команды (0:1) в матче квалификации ЧМ-2022.

В аккаунте национальной команды появилась публикация с фотографиями футболиста и словами: «Мы – команда. Выигрываем вместе. Проигрываем тоже».

На 81-й минуте игры после подачи Борны Сосы с левого фланга в штрафную площадь мяч от Кудряшова отскочил в ворота Матвея Сафонова.

Кудряшову – поддержка, а Россия виновата сама. Играть так нельзя – даже против мощных хорватов