Юрий Семин: «Хорватия практически ничего не создала у ворот России. Случай помог им победить»

Теги Юрий Семин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Хорватии по футболу квалификация ЧМ-2022 Чемпионат.com Футбол

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о поражении сборной России от команды Хорватии (0:1) в матче квалификации ЧМ-2022.

«Сегодня мы увидели более высокое индивидуальное мастерство хорватов. Но увидели и то, что у нас есть хорошая молодая сборная, которая в состоянии прогрессировать, может выиграть отборочный матч.

Футболисты дисциплинированы, хорошо подготовлены физически, играют друг за друга и за тренера.

Мы должны поддержать сборную перед следующими матчами. Случаи бывают всякие.

Хорваты имели индивидуальное мастерство достаточно выше, но они практически ничего не создали у наших ворот. Чистый случай, который помог им победить.

Поле для обеих команд было одинаковым. Футбол есть при любой погоде, поэтому, наверное, его так любят. Игроки должны приспособиться и играть. Для меня матч был очень интересным.

Наша сборная делала все возможное, во всех компонентах была хорошо подготовлена к этой игре, но в футболе иной раз удача играет роль», – сказал Семин.

Страшные цифры поражения в Хорватии – от каждого второго паса мимо (антирекорд!) до ударов по своим

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