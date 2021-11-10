Колосков о поражении России: «Мы не отбивались в панике по углам. Хорватия не переигрывала нас, тактика была правильная»

Теги Федор Кудряшов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Хорватии по футболу РФС Вячеслав Колосков квалификация ЧМ-2022 Матч ТВ Футбол

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал поражение сборной России от команды Хорватии (0:1) в матче квалификации ЧМ-2022.

«Сегодня просто не повезло, несчастье случилось. Со Словакией нам повезло, потому что они забили в свои ворота при полном преимуществе.

Здесь уже повезло хорватам. У них были полумоменты, но ничего выдающегося, они нашу сборную не переигрывали.

По голевым моментам наши сработали очень здорово, футболисты все, тактика была правильная. Но такое бывает в футболе.

Самое справедливое по игре – ничья, но произошел несчастный случай. Теперь придется играть стыки.

Команду бы поблагодарил за характер, мужество, умение, терпение в игре в таких погодных условиях. Они не отбивались в панике по углам. Команда растет с каждым матчем. У нее есть будущее.

Никто не хотел бы оказаться на месте Федора Кудряшова. Это просто несчастный случай, который, к сожалению, привел к таким негативным последствиям. Федора надо поддержать. Он сражался, даже когда чувствовал, что получил травму.

У него бойцовский характер. Что здесь сделаешь? Против случая никаких лекарств нет, к сожалению», – заявил Колосков.

Страшные цифры поражения в Хорватии – от каждого второго паса мимо (антирекорд!) до ударов по своим

Опрос

Россия пока не вышла на ЧМ-2022. Верим в стыки?
31698 голосов
Пройдем, сможем
41%
Сборная России по футболу
Не получится
59%
Артем Дзюба

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные