Колосков о поражении России: «Мы не отбивались в панике по углам. Хорватия не переигрывала нас, тактика была правильная»

Почетный президент РФС прокомментировал поражение от команды Хорватии (0:1) в матче квалификации ЧМ-2022.

«Сегодня просто не повезло, несчастье случилось. Со Словакией нам повезло, потому что они забили в свои ворота при полном преимуществе.

Здесь уже повезло хорватам. У них были полумоменты, но ничего выдающегося, они нашу сборную не переигрывали.

По голевым моментам наши сработали очень здорово, футболисты все, тактика была правильная. Но такое бывает в футболе.

Самое справедливое по игре – ничья, но произошел несчастный случай. Теперь придется играть стыки.

Команду бы поблагодарил за характер, мужество, умение, терпение в игре в таких погодных условиях. Они не отбивались в панике по углам. Команда растет с каждым матчем. У нее есть будущее.

Никто не хотел бы оказаться на месте . Это просто несчастный случай, который, к сожалению, привел к таким негативным последствиям. Федора надо поддержать. Он сражался, даже когда чувствовал, что получил травму.

У него бойцовский характер. Что здесь сделаешь? Против случая никаких лекарств нет, к сожалению», – заявил Колосков.

Страшные цифры поражения в Хорватии – от каждого второго паса мимо (антирекорд!) до ударов по своим