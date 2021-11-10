Дюков о матче с Хорватией: «Сложно забить, если нет контригры. 2-е место – достойный результат, пройти стыки по силам»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Хорватии по футболу РФС Валерий Карпин Александр Дюков квалификация ЧМ-2022 Р-Спорт Футбол

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал поражение сборной России от команды Хорватии (0:1) в матче квалификации ЧМ-2022.

«Обидное поражение, но, думаю, команде по силам пройти стыки.

Валерий Карпин будет работать с командой в марте. После стыковых матчей будем говорить о возможной пролонгации контракта.

Поле во втором тайме было больше подходящим для водного поло, чем для футбола. Хорваты быстрее к этому приспособились.

Сложно забить, если нет контригры. Второе место – это достойный результат, но при близости выхода это обидно, конечно», – сказал Дюков.

Стыки – всегда дикий стресс для России. Два поражения и один скрипучий проход – с великим голом Евсеева

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