Дюков о матче с Хорватией: «Сложно забить, если нет контригры. 2-е место – достойный результат, пройти стыки по силам»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал поражение сборной России от команды Хорватии (0:1) в матче квалификации ЧМ-2022.
«Обидное поражение, но, думаю, команде по силам пройти стыки.
Валерий Карпин будет работать с командой в марте. После стыковых матчей будем говорить о возможной пролонгации контракта.
Поле во втором тайме было больше подходящим для водного поло, чем для футбола. Хорваты быстрее к этому приспособились.
Сложно забить, если нет контригры. Второе место – это достойный результат, но при близости выхода это обидно, конечно», – сказал Дюков.
Стыки – всегда дикий стресс для России. Два поражения и один скрипучий проход – с великим голом Евсеева