Ротен раскритиковал Месси за отъезд в сборную: «Сконцентрируйся на адаптации в «ПСЖ» сейчас»

Бывший игрок «ПСЖ» раскритиковал отъезд нападающего парижан в сборную Аргентины.

34-летний форвард отправился в национальную команду, несмотря на то, что пропустил два последних матча «ПСЖ» из-за травмы.

«Это шок, я просто не понимаю этого. Я полностью согласен с Леонардо, этот нонсенс нужно прекращать.

У тебя травма, ты не играл в последних матчах, пропустил матч с . Ты уехал для обследования своей травмы, не вопрос, но сейчас сконцентрируйся на адаптации в «ПСЖ», сделай все, чтобы ты засверкал здесь.

Он может сыграть за сборную и вернуться в заряженным. А может вернуться с травмой. Для того, чтобы он полностью набрал форму, лучше было бы, чтобы он остался, а не уезжал», – сказал Ротен.