Ротен раскритиковал Месси за отъезд в сборную: «Сконцентрируйся на адаптации в «ПСЖ» сейчас»

Теги ПСЖ Жером Ротен Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу травмы Леонардо квалификация ЧМ-2022 Южная Америка Футбол

Бывший игрок «ПСЖ» Жером Ротен раскритиковал отъезд нападающего парижан Лионеля Месси в сборную Аргентины.

34-летний форвард отправился в национальную команду, несмотря на то, что пропустил два последних матча «ПСЖ» из-за травмы.

«Это шок, я просто не понимаю этого. Я полностью согласен с Леонардо, этот нонсенс нужно прекращать.

У тебя травма, ты не играл в последних матчах, пропустил матч с «Бордо». Ты уехал для обследования своей травмы, не вопрос, но сейчас сконцентрируйся на адаптации в «ПСЖ», сделай все, чтобы ты засверкал здесь.

Он может сыграть за сборную и вернуться в «ПСЖ» заряженным. А может вернуться с травмой. Для того, чтобы он полностью набрал форму, лучше было бы, чтобы он остался, а не уезжал», – сказал Ротен.

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