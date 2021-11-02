«ПСЖ» пытался через ФИФА повлиять на отъезд Месси и Паредеса в сборную. Это ни к чему не привело

Игроки «ПСЖ» и прилетели в Аргентину и прибыли в расположение национальной сборной.

Парижский клуб недоволен тем, что вынужден подчиниться правилам и отпустить футболистов, несмотря на то, что они восстанавливаются от травм.

Месси из-за повреждения пропустил две последние игры «ПСЖ», Паредес не выходил на поле с середины октября.

пытался повлиять на отъезд своих игроков, обратившись в ФИФА, но все попытки оказались тщетными.

Ранее решение вызвать Месси в сборную раскритиковал спортивный директор «ПСЖ» .

13 ноября в рамках квалификации ЧМ-2022 сыграет с в гостях, а 17 ноября примет Бразилию.