«ПСЖ» против вызова Месси с травмой в сборную Аргентины: «Это лишено смысла»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо отреагировал на решение тренерского штаба сборной Аргентины вызвать нападающего Лионеля Месси на ноябрьские матчи.
«Мы против вызова в сборную игрока, который, на наш взгляд, не готов и восстанавливается от травмы.
Подобное лишено какого-либо смысла, и ФИФА должна уже разобраться в таких ситуациях», – сказал Леонардо.
Месси пропустил два последних матча «ПСЖ» из-за травмы.
Сборная Аргентины 13 ноября в рамках квалификации ЧМ-2022 сыграет с Уругваем в гостях, а 17 ноября примет Бразилию.