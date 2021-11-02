«ПСЖ» против вызова Месси с травмой в сборную Аргентины: «Это лишено смысла»

Спортивный директор «ПСЖ» отреагировал на решение тренерского штаба сборной Аргентины вызвать нападающего на ноябрьские матчи.

«Мы против вызова в сборную игрока, который, на наш взгляд, не готов и восстанавливается от травмы.

Подобное лишено какого-либо смысла, и должна уже разобраться в таких ситуациях», – сказал Леонардо.

Месси пропустил два последних матча из-за травмы.

13 ноября в рамках квалификации ЧМ-2022 сыграет с в гостях, а 17 ноября примет Бразилию.