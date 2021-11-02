Месси вызван в сборную Аргентины на ноябрьские матчи. Сейчас Лео не играет из-за травмы

представила состав на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.

В список попал нападающий «ПСЖ» , который в настоящее время восстанавливается от травмы.

34-летний форвард пропускает сегодняшнюю игру парижан против в Лиге чемпионов (2:1, второй тайм). В предыдущем матче с (2:1) его заменили в перерыве.

Ранее стало известно, что у Месси травма колена. Вероятно, он пропустит и следующий матч с 6 ноября.

Сборная Аргентины 13 ноября сыграет с в гостях, а 17 ноября примет Бразилию.