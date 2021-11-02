Месси вызван в сборную Аргентины на ноябрьские матчи. Сейчас Лео не играет из-за травмы

Сборная Аргентины представила состав на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.
В список попал нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, который в настоящее время восстанавливается от травмы.
34-летний форвард пропускает сегодняшнюю игру парижан против «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов (2:1, второй тайм). В предыдущем матче с «Лионом» (2:1) его заменили в перерыве.
Ранее стало известно, что у Месси травма колена. Вероятно, он пропустит и следующий матч «ПСЖ» с «Бордо» 6 ноября.
Сборная Аргентины 13 ноября сыграет с Уругваем в гостях, а 17 ноября примет Бразилию.