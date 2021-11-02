Сульшер о Роналду: «Он играет все лучше и лучше. У Криштиану не было нормальной предсезонки»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер считает, что форвард Криштиану Роналду постепенно набирает форму.

36-летний португалец сделал дубль в матче Лиги чемпионов с «Аталантой» (2:2). Всего у него 9 голов в 11 играх после возвращения в клуб.

«Роналду играет все лучше и лучше. Он чувствует себя лучше.

Как вы знаете, у него не было нормальной предсезонки. Сейчас он становится лучше и лучше. Криштиану теперь на должном уровне», – сказал норвежец.

Роналду третий раз спас «МЮ» за эту ЛЧ. Сейчас забил «Аталанте» на 90+1

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